Video Sessione di tiri a Castel di Sangro: De Bruyne ruba la scena con un palo tremendo

Prosegue il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Decimo giorno in Abruzzo per Antonio Conte e la sua squadra, che anche stamattina si sono allenati davanti al pubblico del Patini. Una seduta incentrata anche sul lavoro tecnico, con anche Kevin De Bruyne tra i protagonisti nei tiri in porta, centrando anche un palo.

Gruppo diviso in due nelle due metà campo. Inizia l'allenamento e poco doppo subito una sessione di tiri da fuori area. In una porta Milinkovic-Savic e Meret, nell'altra Contini e Ferrante. I tiri di alcuni azzurri, come Lukaku e Neres, vengono fatti utilizzando il piede debole. Di seguito le immagini.