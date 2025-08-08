Video

Tanto per cambiare... A Castel di Sangro si corre: quanti giri di campo per gli azzurri!

Oggi alle 15:50Ritiro Napoli
di Pierpaolo Matrone

Altro giro, altra giornata di lavoro e altra giornata di corsa per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. La formazione di Antonio Conte, impegnata nella seduta mattutina (ma anche oggi pomeriggio tornerà in campo, fischio d'inizio alle 18:15) ha corso ancora parecchio.

Anche oggi, infatti, l'allenatore salentino ha fatto svolgere ai suoi ragazzi i classici blocchi di corsa. La squadra, divisa in gruppi, ha cominciato con i giri di campo, le cosiddette ripetute, per migliorare ancora di più la condizione atletica. Di seguito le immagini.