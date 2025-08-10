Si complica Lookman-Inter, Zazzaroni: "Gente vicina ai Percassi sostiene una cosa"

Sempre più complicata per l'Inter la trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. A riferire gli ultimi aggiornamenti, attraverso i propri canali social, è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sui propri canali social: "Riflessioni dal treno. Gente vicina a Percassi sostiene che sia disposto a vendere Ademola alla stessa cifra pagata dalla Juve per Koopmeiners: 52+6 netto solidarietà in 4 anni. Ma sono solo supposizioni.

Lookman tiene duro, presto gli sviluppi in un senso o nell’altro. Marotta aspetta di conoscere il prezzo ufficiale. Sempre che glielo faccia". Questa valutazione economica, se confermata, renderebbe la trattativa estremamente difficile per le casse nerazzurre.