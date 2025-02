Accostato al Napoli, Biraghi va al Torino: accordo con la Fiorentina

vedi letture

Cristiano Biraghi è a un passo dall'addio alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola e il Torino hanno trovato l'intesa definitiva ed è in corso lo scambio di documenti per il passaggio dell'ormai ex capitano gigliato ai granata. Biraghi in passato era stato accostato anche al Napoli.

La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e nelle prossime ore il calciatore svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto che lo legherà almeno fino al termine della stagione alla società di Urbano Cairo. Nei giorni scorsi si era parlato sia dell'ipotesi Inter, che ha poi virato su Zalewski, che di quelle Hellas Verona, ma alla fine è stato il Torino a spuntarla e Paolo Vanoli avrà il suo rinforzo sulla corsia di sinistra.