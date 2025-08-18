Serie A, la top-11 per valore di mercato: presenti due giocatori del Napoli

La Serie A 2025/26 è alle porte: mancano ormai solo sette giorni all'inizio della prima giornata. Il campionato italiano ha visto diversi calciatori top salutare in questa finestra estiva di calciomercato, così come altri ne sono arrivati. In un ipotetico 11 dei calciatori più preziosi - secondo le valutazioni Transfermarkt - il Napoli avrebbe due giocatori in formazione: Alessandro Buongiorno e Scott McTominay, entrambi dal valore di 50 milioni di euro. Dunque, gli azzurri tornano ad avere dei rappresentanti nella top-11 per valore di mercato, dopo la stagione 2024/25 in cui era presente il solo Victor Osimhen, poi andato al Galatasaray.

Di seguito la top-11 dei calciatori più preziosi della Serie A 2025/26:

Maignan (25 milioni di euro)

Bastoni (80 milioni di euro), Bremer (50 milioni di euro), Buongiorno (50 milioni di euro)

Barella (75 milioni di euro), Ederson(50 milioni di euro), McTominay (50 milioni di euro), Manu Koné (40 milioni di euro)

Lautaro Martinez (95 milioni di euro), Marcus Thuram (75 milioni di euro), Rafael Leao (70 milioni di euro)