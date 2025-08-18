Roma, che mazzata per Gasperini. Sky: "Sancho ha detto no ai giallorossi"
Jadon Sancho non ha accettato la destinazione Roma: l’inglese non ha dato l’ok per il trasferimento in giallorosso. Questa la notizia che arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito scrive: "Jadon Sancho non andrà alla Roma. L’esterno inglese ha deciso di non dare l’ok per il trasferimento in giallorosso.
Non sarà quindi il giocatore del Manchester United un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Gasperini per la prossima stagione. Giallorossi che, intanto, continuano a lavorare per arrivare a Bailey dell’Aston Villa".
