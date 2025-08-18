Foto Atalanta, tutto fatto per Zalewski: sta già svolgendo le visite mediche

Nicola Zalewski è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. La trattativa lampo che ha visto la Dea prendere l'esterno polacco dall'Inter è giunta alla fumata bianca nel corso delle ultime ore e il calciatore sta svolgendo in questi minuti la prima parte di visite mediche prima di firmare il suo contratto che lo legherà al club bergamasco. Di seguito le immagini del calciatore pronto a svolgere i test.