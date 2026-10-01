Accostato al Napoli, il talento dell'Italia di Mancini nel mirino dell'Inter

Tutti pazzi per Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 si è messo in mostra con un avvio di stagione brillante, attirando l'attenzione di numerosi top club di Serie A. Tra le società che hanno intensificato il monitoraggio nelle ultime settimane c'è anche l'Inter, rimasta particolarmente colpita dalle qualità del giovane talento. I nerazzurri starebbero valutando Romano come possibile elemento per il futuro della mediana di Cristian Chivu, tanto da immaginarlo nel ruolo attualmente occupato da Hakan Calhanoglu. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.

Anche il Napoli segue Romano

L'interesse nei confronti di Romano non riguarda però soltanto l'Inter. Il nome del centrocampista era infatti già stato accostato anche al Napoli, che avrebbe avuto modo di monitorarne il percorso e le prestazioni. L'avvio di stagione del classe 2006 ha inevitabilmente aumentato l'attenzione sul suo profilo, con diverse big del campionato pronte a seguirne da vicino la crescita. Per Romano si prospetta dunque un futuro al centro del mercato, con Inter e Napoli tra i club che hanno mostrato interesse per le sue qualità.