Alla fine il Milan cede in prestito l'ex obiettivo Musah: i dettagli dell'affare con l'Atalanta

Oggi Atalanta e Milan chiudono per Yunus Musah. Definito nel dettaglio il trasferimento del centrocampista statunitense classe 2002, anche dopo gli ultimissimi contatti tra le parti.

Del resto, a confermare le intenzioni dell'Atalanta, nella serata di ieri, era stato lo stesso amministratore delegato del club orobico Luca Percassi, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Parma (poi terminata 1-1). Il dirigente nerazzurro ha risposto così alla domanda sul possibile arrivo di Musah dal Milan: "Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire che si sta parlando con il Milan". Si tratta di un'operazione in prestito oneroso, con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri sulla base di 25 milioni di euro.