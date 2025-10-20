Atalanta, ennesimo infortunio per Scalvini: ecco i tempi di recupero

Nuovo imprevisto nella stagione di Giorgio Scalvini, col difensore dell'Atalanta che in questo avvio di stagione era rimasto ai box per infortunio agli adduttori, saltando 4 partite fra campionato e Champions League. Durante la sfida di ieri contro la Lazio, spiega Sky Sport, il classe 2003 ha riportato un nuovo guaio muscolare.

Nello specifico gli esami strumentali sostenuti questa mattina hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra, problema che terrà Scalvini fuori dal campo per almeno 3 settimane. Un periodo di tempo in cui la Dea affronterà Slavia Praga e Olympique Marsiglia in Champions League e Cremonese, Milan, Udinese e Sassuolo in campionato.