La Cremonese non finisce di sorprendere: è a tre punti dalla Juve! Lecce ko

La Cremonese continua a sognare dopo il successo per 2-0 contro il Lecce, una vittoria arrivata grazie a un secondo tempo di grande intensità dopo una prima frazione piuttosto opaca. La squadra di Davide Nicola conquista tre punti che la portano ormai più vicina alla zona europea che alla lotta salvezza, confermando la solidità mostrata nelle ultime settimane. Allo “Zini” torna la festa, un’atmosfera che non si respirava dal 29 agosto, giorno del ritorno in Serie A e del 3-2 rifilato al Sassuolo. Per il Lecce resta il rimpianto per l’occasione mancata da Stulic nei primi minuti, un errore che ha pesato in maniera decisiva sull’andamento dell’incontro.

La partita si sblocca grazie all’intervento del VAR, che individua un fallo di Ramadani su Vandeputte dentro l’area. Dal dischetto Bonazzoli non sbaglia, incrocia di sinistro e supera Falcone nonostante il tentativo del portiere di intuire la traiettoria, firmando così il suo quinto gol in campionato e il primo davanti ai propri tifosi. Il raddoppio arriva al 78’, con i cambi che si rivelano determinanti: Zerbin mette un traversone perfetto dalla destra e Sanabria, entrato pochi minuti prima, incorna in rete segnando la sua prima marcatura stagionale. Dopo 14 giornate la Cremonese è già a quota 20 punti, vicinissima alla salvezza virtuale, a soli tre punti dal settimo posto della Juventus.