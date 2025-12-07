Cagliari-Roma, le formazioni: out Dybala e Ferguson, Baldanzi falso 9

Ufficiale

Cagliari-Roma, le formazioni: out Dybala e Ferguson, Baldanzi falso 9TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto

Alle ore 15, all'Unipol Domus si affrontano Cagliari e Roma nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. All. Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini.