Atalanta, Gollini è fuori dai piani: l'ex azzurro apre al Monza

Con Michele Di Gregorio alla Juventus, il Monza è alla ricerca da tempo del sostituto.

Con Michele Di Gregorio alla Juventus, il Monza è alla ricerca da tempo del sostituto. Tra le varie ipotesi valutate c'è anche Pierluigi Gollini, estremo difensore di proprietà dell'Atalanta, reduce da due anni in prestito al Napoli in cui ha vestito i panni del vice-Alex Meret, con tanto di Scudetto vinto nel 2022/23.

La sua esperienza rappresenta una certezza per il club brianzolo, che in questo momento ha il solo Alessio Cragno in rosa, pronto però a cederlo nuovamente in prestito. I biancazzurri, dunque, dovranno andare sul mercato per il titolare e pure per il suo vice. Per quanto riguarda il titolare, Gollini sembra essere ben disposto a trasferirsi al Monza.

Il passaggio in Brianza rappresenterebbe una nuova sfida per Gollini, permettendogli di dimostrare il suo valore in una squadra ambiziosa. Sicuramente, il portiere classe '95 non rimarrà all'Atalanta, perchè fuori dal progetto tecnico di Gasperini, e si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. A riportarlo è TuttoAtalanta.