Atalanta, il giallo del rinnovo di Gasperini (tentato dal Napoli in estate)

Anche perché l'ultimo comunicato sulla permanenza di Gasperini è del luglio 2023

"Virtualmente è firmato, non ci saranno problemi. L'obiettivo che ci dobbiamo dare è migliorarci sempre, al di là del risultato finale. Non è che se vinci qualcosa cambia, cambia la percezione e basta. Ho sempre pensato che non è vincente solo chi alza un trofeo, ma anche chi nella vita supera se stesso e raggiunge i propri obiettivi". Queste erano le parole di Gian Piero Gasperini del 20 luglio scorso. Un mese e mezzo dopo qualcosa è cambiato? Oppure siamo sempre agli sgoccioli di una firma che sembra sempre più di beckettiana memoria - ti rimembri Godot? - e che alla fine non arriva mai? La realtà è che il Gasp ha l'accordo con l'Atalanta fino al 30 giugno del 2026 su certe cifre, però non è ancora stato ratificato. Non che non possa esserlo nei prossimi giorni, ma la situazione è curiosa.

Anche perché l'ultimo comunicato sulla permanenza di Gasperini è del luglio 2023. Poi nulla più, al netto di tutte le rassicurazioni che sono arrivare sulla questione. "Atalanta Bergamasca Calcio, nella persona dell’Amministratore Delegato Luca Percassi, è lieta di annunciare la permanenza di mister Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo il summit tenutosi nel pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno, le parti hanno trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato sette anni fa e nobilitato da grandi risultati. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a mister Gasperini buon lavoro!".