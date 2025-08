Atalanta-Lookman, nessun provvedimento (per ora): la situazione

vedi letture

La situazione attorno ad Ademola Lookman si fa sempre più delicata. L'attaccante dell'Atalanta ha saltato le ultime due sedute di allenamento, spingendo per una cessione all’Inter, che sarebbe pronta a presentare una nuova offerta entro i prossimi dieci giorni. Nonostante ciò, la dirigenza bergamasca non ha ancora preso provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, cercando di evitare un nuovo caso simile a quello di Koopmeiners. Tuttavia, l’aria resta tesa, e la gestione del caso dipenderà anche da eventuali ulteriori assenze ingiustificate da parte del calciatore.

Secondo l’articolo 5.2 dell’accordo collettivo ratificato da Serie A e AIC, una società può sospendere la retribuzione di un calciatore se questo risulta irreperibile per tre convocazioni ad allenamenti o gare, distanziate di almeno 48 ore l’una dall’altra nell’arco di sette giorni. In assenza di un certificato medico, quindi, l’Atalanta avrebbe la facoltà di interrompere il pagamento dello stipendio di Lookman. Inoltre, come previsto dallo stesso regolamento, il club potrebbe chiedere l’interdizione del giocatore dagli allenamenti attraverso il Collegio arbitrale, mettendolo di fatto fuori rosa. La palla ora passa a Lookman, che rischia conseguenze pesanti se continuerà a disertare.