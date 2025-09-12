Atalanta, Lookman torna a giocare? L'indiscrezione da Bergamo

Atalanta, Lookman torna a giocare? L'indiscrezione da BergamoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Serie A
di Fabio Tarantino

È dedicato ad Ademola Lookman uno spazio della prima pagina lanciata oggi in edicola da L'Eco di Bergamo. Il quotidiano si concentra sul nigeriano, pronto a tornare ad allenarsi con l'Atalanta dopo la travagliata estate che l'ha visto protagonista della telenovela di mercato e delle insistenti voci sull'Inter.

"Oggi Lookman torna a Zingonia con la squadra", scrive oggi il giornale in uno dei suoi titoli principali. La presenza del nigeriano contro il Lecce resta comunque in forte dubbio, con Juric chiamato a valutare la possibile convocazione dopo che negli ultimi mesi il giocatore si è allenato sempre individualmente e mai con il resto del gruppo.