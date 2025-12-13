Il Torino soffre ma torna al successo: battuta di misura la Cremonese

vedi letture

Il Torino torna finalmente alla vittoria in campionato, dopo tre sconfitte consecutive, battendo 1-0 la Cremonese nella 15ª giornata di Serie A. La rete decisiva arriva al 27’ del primo tempo grazie a Nikola Vlasic, che sfrutta una mischia in area dopo un’azione di Zapata e Baschirotto. La prima metà di gara è vivace e ricca di azioni. I granata si fanno vedere con Che Adams, ma è Vlasic a sbloccare il punteggio. La Cremonese, però, non sta a guardare e si rende pericolosa con Jamie Vardy e la consueta rovesciata di Bonazzoli, parata da Paleari.

Nella ripresa, la Cremonese spinge per il pareggio, mentre il Torino cerca il gol della sicurezza. Che Adams e Simeone tentano, ma Moumbagna è il più pericoloso tra i grigiorossi, pur non riuscendo a centrare lo specchio. La partita resta incerta fino all’ultimo, con il Torino che, a differenza di altre occasioni in stagione, regge bene e conquista tre punti fondamentali per la classifica.