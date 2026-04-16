Bastoni ai saluti? Sky: "L'Inter pensa a 2 centrali nel mirino del Napoli per sostituirlo"

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Si parla di Bastoni e non solo nel podcast consueto di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, per il network di Tmw.

"Non so se Bastoni giocherà contro il Cagliari. Al di là della formazione, del fatto che giochi o meno contro il Cagliari, questo è assolutamente un focus e ha un’influenza sul futuro. Sappiamo che c’è il Barcellona pronto a tentare Bastoni: è un’operazione, una scelta che soprattutto il direttore sportivo Deco ha fatto in maniera molto forte. Ha individuato in Bastoni il giocatore ideale per migliorare la difesa del Barcellona, una difesa che abbiamo visto tutti — io in primis — essere andata spesso in difficoltà, sia lo scorso anno contro l’Inter sia quest’anno contro l’Atletico Madrid.

È una difesa che, a prescindere dalla mentalità data dall’allenatore Flick, ha bisogno di giocatori che sappiano fare reparto anche da soli, come può essere Cubarsí, ma come Bastoni può aiutare a fare nel Barcellona. Quindi sicuramente il suo innesto è considerato una priorità per il club blaugrana, che ha tanti motivi e tante difficoltà nel tesserare nuovi giocatori, soprattutto nell’acquistarli a peso d’oro: riesce a comprarli ma poi non sempre a iscriverli.

Ecco perché vuole magari inserire delle contropartite tecniche: si è parlato di Fati o di altri giocatori, proprio per abbassare il cash e fare operazioni in entrata e in uscita, in modo da permettere l’iscrizione nella rosa del giocatore acquistato. Oggi il Barcellona si sta muovendo con operazioni articolate che prevedono questo tipo di formula.

L’Inter, invece, sta metabolizzando anche una possibile cessione di Bastoni, che potrebbe essere legata alla volontà del giocatore. La sensazione è proprio che lo stesso Alessandro voglia fare un’esperienza di questo tipo, liberarsi da questo peso, da questo macigno emotivo che oggi si porta dietro ogni volta che gioca in Serie A. Avere l’opportunità di giocare nel Barcellona, è chiaro, non può lasciarlo indifferente.

Quindi, da un lato ci può essere la spinta emotiva di Bastoni, che vuole provare questa esperienza; dall’altro c’è da costruire un’operazione che sia giusta per l’Inter. Oggi l’Inter vorrebbe una cifra intorno ai 70 milioni di euro per Bastoni, in modo da poter rimpiazzarlo e poi fare mercato.

I nomi individuati — ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse — sono Muaremovic e Solet dell’Udinese. È chiaro che l’Inter avrebbe dovuto prenderne già uno anche senza l’uscita di Bastoni; senza Bastoni, invece, dovrebbe prenderne due. Quindi quei 70 milioni permetterebbero all’Inter di fare sia l’acquisto di Solet sia quello di Muaremovic.

Dunque: fuori Bastoni, dentro Solet e Muaremovic. Questa potrebbe essere la strategia dell’Inter, a patto che Bastoni manifesti la volontà di andare via — per motivazioni anche legittime — e che il Barcellona arrivi a questo tipo di offerta senza inserire contropartite tecniche difficilmente ritenute idonee, soprattutto per un inserimento immediato nella formazione titolare.

Sarà quindi una lunga telenovela. Intanto capiremo se domani Bastoni giocherà o meno titolare contro il Cagliari, ma questo è soltanto uno dei punti di una situazione tra Bastoni e l’Inter, con il Barcellona spettatore privilegiato. Sicuramente ne parleremo durante l’estate — forse anche prima, se si risolverà prima — altrimenti potrebbe diventare uno dei tormentoni estivi, come le canzoni che tanto ci piace ascoltare in vacanza".