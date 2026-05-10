Bologna, Italiano su Conte: "È un grande allenatore. Una cosa ci accomuna..."
Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista a Dribbling su Rai 2. L'allenatore del Bologna, tra i vari temi, ha parlato anche della prossima partita con il Napoli e dell'avversario Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.
Nel prossimo turno sfida Conte, sente di avere qualcosa in comune con lui? "L'allenatore è anche capacità di saper stimolare i ragazzi in settimana e Conte è un grande tecnico, sia per quanto fatto in Italia che fuori. Un esempio, dimostra ancora una volta il valore che ha. Se c'è qualcosa che mi accomuna a lui, è come viviamo la partita".
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