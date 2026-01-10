Baturina al 94'! Il Como evita il ko acciuffando il Bologna sull'1-1

vedi letture

Grandi emozioni al Sinigaglia dove il Como riprende il Bologna sull'1-1 al minuto 94: Martin Baturina avanza dentro l'area e al rientrare e calciare sul destro incastra un gioiello di rara bellezza all'incrocio dei pali. Ravaglia battuto, i lariani si prendono il pareggio sfruttando la superiorità numerica per l'espulsione di Cambiaghi che aveva realizzato anche la rete del momentaneo vantaggio dei rossoblù di Italiano che non riescono a tornare alla vittoria e con la beffa finale proseguono il momento negativo.