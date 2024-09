Beffa Hermoso: "Avevo scelto la Roma anche per De Rossi"

Il neo difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Athletic Bilbao. L'ex Atletico Madrid è stato interpellato anche sull'esonero dei giorni scorsi di Daniele De Rossi, allenatore che per sua stessa ammissione era stato uno dei principali motivi dietro la scelta dei giallorossi:

Come vede da ultimo arrivato il progetto Roma, soprattutto dopo lo scossone in panchina?

"Una delle cose che mi piaceva del progetto che si stava formando erano i grandi giocatori presenti ed i grandi acquisti fatti dalla società. Serve un livello di esigenza alto, questa squadra ha la grandezza per essere al top in ogni competizione. Io da parte mia farò capire quanto è importante la vittoria, perché aumenti il tuo status con i successi. Credo che questa debba essere la nostra chiave, per essere una squadra competitiva e che cresce di pari passo con le infrastrutture di questo club".

Cosa pensa dell'esonero di De Rossi, tecnico che ha pubblicamente ringraziato dopo il suo addio?

"Daniele è stata una delle parti fondamentali nel mio arrivo qua, mi ha teso la mano perché io potessi arrivare. Sarò sempre grato a lui per questo periodo che abbiamo vissuto insieme. Roma è una città magnifica, una tifoseria enorme, è molto simile a quella dell'Atletico per il cuore che mettono verso la squadra. Spero che avremo un cammino lungo insieme per goderci questi momenti insieme".