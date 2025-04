Biraghi come Julian Alvarez, il Var annulla il pari del Torino: il Como torna a vincere

Al Sinigaglia il Como batte 1-0 il Torino nella sfida delle 18 valida per la 32ª giornata di Serie A. Con questo risultato la formazione di Cesc Fabregas si porta a 36 punti in classifica, +12 sull’Empoli terzultimo - e domani impegnato in casa del Napoli - a sei giornate dalla fine del campionato. Domenica amara per i granata di Vanoli, beffati nel finale da un episodio che farà discutere.

L’equilibrio regge fino al 38’, quando un contropiede dei padroni di casa porta Ikoné a rifinire per Vojvoda che dal fondo mette in mezzo un pallone che Douvikas spinge in porta col la testa. Il Como continua a controllare l’andamento della gara nella ripresa, ma il Toro insegue un pareggio che non arriva. Neanche quando, nei minuti di recupero, segna Ivan Ilic sugli sviluppi di calcio d’angolo: la rete viene annullata dall’arbitro Marcenaro per la battuta del corner, con doppio tocco di Biraghi, scivolato come Julian Alvarez in Champions League. È l’epilogo, amaro per la formazione di Vanoli - che lascia in panchina Casadei - di una ripresa nella quale soprattutto Elmas è stato tra i più attivi. Da segnalare, a proposito di brutte notizie, quella che riguarda il Como: Sergi Roberto va ko nella seconda metà della ripresa, da capire di cosa si tratti.