Bologna, ecco l'erede di Zirkzee: il nuovo bomber è già in città

Thijs Dallinga è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Il centravanti olandese classe 2000 è appena sbarcato in città, pronto per le visite mediche e la successiva firma su un contratto che sarà di durata quadriennale con opzione per la successiva stagione. Nel fine settimana l'operazione col Tolosa, società di Ligue 1, è stata chiusa sulla base di un'offerta di 15 milioni di euro più bonus.

E' lui quindi il giocatore scelto dalla squadra mercato rossoblù per sostituire Joshua Zirkzee, connazionale di Dallinga volato al Manchester United. Dallinga ha battuto la concorrenza di Ioannidis, centravanti greco del Panathinaikos per il quale il Bologna non ha trovato l'accordo in merito alla valutazione del cartellino.