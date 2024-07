Bologna, idea Hummels a zero: era stato accostato anche al Napoli

La difesa del Bologna è ancora un rebus. Di sicuro Sartori e Marco Di Vaio non stanno con le mani in mano in attesa che gli scenari possano diventare più chiari o addirittura cambiare i loro connotati: ad esempio mantengono un contatto quasi quotidiano con l’agente di Mats Hummels, che tenta molto entrambi avendo capito quanto siano notevoli la sua professionalità e soprattutto il desiderio di rimettersi in gioco nonostante i suoi 35 anni e un passato da grande calciatore. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.