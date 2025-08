Ultim'ora Bologna in ansia per Bernardeschi, Mediaset: "Si teme lungo stop"

Bologna in ansia per le condizioni di Federico Bernardeschi, uscito dolorante al 55' dell'amichevole persa 3-2 contro la Vis Pesaro per un infortunio al ginocchio. Secondo Sportmediaset, domani l’ex Toronto verrà sottoposto a esami strumentali che daranno risposte più precise sull'entità del problema che ha rimediato ma che non sembra di poco conto.

Per l'emittente, infatti, si teme addirittura un lungo stop. Bernardeschi aveva segnato il gol del momentaneo 2-2 rossoblù prima della rete della vittoria della Vis Pesaro con Stabile, ma ora il Bologna e tutta la tifoseria trattiene il fiato in attesa degli esami strumentali per uno dei colpi principali della propria sessione estiva di mercato.