Ufficiale Bologna-Juventus, le formazioni: torna De Silvestri. Kolo Muani titolare

Al Dall’Ara ci si gioca la Champions League. Sarebbe stata la partita del ritorno a Bologna di Thiago Motta, che però adesso seguirà al massimo da spettatore davanti alla Tv l’incrocio fra i rossoblù e la Juventus. Appuntamento alle ore 20.45 con il calcio d’inizio, arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma.

Vincenzo Italiano regala un paio di sorprese: come terzino destro non c’è Calabria ma De Silvestri, che torna titolare in campionato a venti giorni dall’ultima volta. Sulla trequarti tocca a Cambiaghi, preferito a Dominguez. In attacco ancora spazio a Dallinga.

Igor Tudor, alle prese con tantissime assenze tra infortuni e squalifiche, conferma l’impianto di gioco. Savona nella linea difensiva a tre, davanti c’è sempre Kolo Muani, supportato da Nico Gonzalez e McKennie.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor.