Ufficiale

Bologna-Pisa, le formazioni: Cambiaghi e Vural dal 1'TuttoNapoli.net
Oggi alle 14:15Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Pisa-Bologna, match delle 15 valido per la sesta giornata di Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Vural, Akinsanmiro, Marin, Léris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino