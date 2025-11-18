Bologna senza tregua: si fa male anche Holm, i tempi di recupero

Nuovo infortunio in casa Bologna. L'ultimo in ordine di tempo a doversi fermare, infatti, è Emil Holm, che nella sfida tra la sua Svezia e la Svizzera ha accusato un problema muscolare alla coscia. L'esterno - si legge nel report medico ufficiale del club - è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio non strutturale al retto femorale destro, con tempi di recupero stimati in circa 10 giorni. Oltre a Immobile, nell'ultimo periodo una serie di infortuni hanno condizionato la squadra di Italiano.

Li ricorda Tmw: "Si parte il 2 novembre, nel derby contro il Parma, con Freuler costretto a fermarsi per una frattura scomposta della clavicola. Poi l'8 novembre, durante l'allenamento, tocca a Ravaglia, vittima di una distorsione alla caviglia. II 9 novembre, nel pomeriggio dell'impresa contro il Napoli, arrivano altri due ko: Skorupski, alle prese con una lesione ai flessori della coscia, e Rowe, fermato da una lesione al bicipite femorale. L'11 novembre, nel ritiro di Coverciano, arriva la tegola Cambiaghi, frenato da una lesione al polpaccio".