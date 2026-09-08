Bologna, Tedesco non sarà al Maradona: squalifica per due giornate
All'indomani della terza giornata di Serie A, la Lega Serie A ha diramato la nota con le decisioni del Giudice Sportivo che colpiscono duramente i vertici del Bologna a causa del concitato finale della gara del weekend.
Due giornate a Tedesco, inibizione fino al 30 settembre per Saputo
Il provvedimento più pesante sul piano tecnico riguarda l'allenatore rossoblù Domenico Tedesco, punito con due giornate di squalifica. Come si legge nel comunicato ufficiale, il tecnico è stato sanzionato "per avere, al 49° del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Tedesco sarà dunque costretto a saltare i prossimi due impegni di campionato, lasciando la panchina al suo vice.
Mano pesante anche nei confronti del presidente Joey Saputo, per il quale è scattata un'inibizione a svolgere attività fino al 30 settembre. Il patron del club felsineo è stato punito "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi".
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