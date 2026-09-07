Bologna, Dovbyk: "Speriamo di avere un po' più di fortuna col Napoli"

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Artem Dovbyk festeggia il ritorno al gol dopo mesi difficili e guarda già alla prossima sfida del Bologna contro il Napoli

Artem Dovbyk, attaccante del Bologna, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn: "Sono felicissimo di aver segnato il mio primo gol qua e il primo gol dopo un infortunio grave e una stagione difficile alla Roma. Sono tornato adesso, voglio solo divertirmi a giocare a calcio, essere a disposizione e giocare il mio calcio per questo gruppo molto forte. Dobbiamo solo crederci e sperare di avere un po' più di fortuna alla prossima contro il Napoli".

Bologna può essere la piazza giusta per il rilancio?

"Ora è tempo di viversi il momento e festeggiare. Non mi piace essere falso, oggi è il giorno della gioia che ho dentro il cuore. Sono stati mesi difficilissimi, finalmente sono tornato a segnare e a godermi il mio calcio".