Juventus, tegola per Spalletti: lungo stop per Locatelli, si deve operare

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All'indomani del pareggio per 1-1 nel big match contro il Milan, in casa Juventus l'attenzione si è rapidamente spostata dai campo all'infermeria. Alla ripresa degli allenamenti la preoccupazione per le condizioni di Manuel Locatelli si è trasformata in amara realtà: il capitano bianconero, che aveva avvertito un forte dolore al ginocchio destro proprio nel corso della sfida di domenica sera, sentiva ancora la zona fortemente dolorante e infiammata, spingendo lo staff medico ad approfondimenti immediati.

L'intervento in Francia e i tempi di recupero per Spalletti

Gli esami clinici hanno confermato la necessità di ricorrere alla chirurgia. Il centrocampista è già volato in Francia, a Lione, dove verrà sottoposto all'operazione per risolvere il problema articolare. Per la formazione guidata da Luciano Spalletti si tratta di una tegola pesantissima: la perdita del proprio punto di riferimento di centrocampo e leader dello spogliatoio imporrà uno stop prolungato, costringendo il tecnico a ridisegnare la mediana bianconera proprio all'inizio di una fase cruciale della stagione.