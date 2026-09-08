Juventus, altro problema per Spalletti: rischio infortunio per Boga

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Piove sul bagnato in casa Juve: risentimento per Boga, attacco in piena emergenza

L'infermeria della Juventus continua ad affollarsi trasformando l'inizio di stagione di Luciano Spalletti in un vero e proprio percorso ad ostacoli. L'ultimo allarme riguarda Jeremie Boga: l'esterno franco-ivoriano, subentrato nella ripresa dell'ultimo 1-1 casalingo contro il Milan, ha avvertito un risentimento muscolare al termine della gara. Lo staff medico bianconero ha programmato esami strumentali immediati per valutare l'entità del danno: il forte timore è che si tratti di uno stiramento ai flessori, eventualità che lo costringerebbe ai box per diverse settimane con un rientro ipotizzabile solo dopo la sosta per le Nazionali.

Reparto offensivo azzerato: Spalletti senza Yildiz e con le scelte contate

Il possibile stop di Boga complica terribilmente i piani sulla corsia d'attacco sinistra, già falciata dalla pesante assenza di Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 si è sottoposto recentemente a un intervento chirurgico a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro, rimediata a fine agosto, e ne avrà fino a novembre per il completo recupero. Con il simultaneo allarme a centrocampo per la perdita di Manuel Locatelli (operazione al menisco e stop di tre mesi) e il totale di 9 elementi attualmente indisponibili, Spalletti si trova costretto a ridisegnare la catena di sinistra ricorrendo a soluzioni di emergenza come il giovane Kerim Alajbegovic o l'adattamento di Koopmeiners in posizione più avanzata.