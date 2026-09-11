Bologna, Tedesco pensa a due novità per il Napoli: le sue scelte
Le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport indicano che Domenico Tedesco sta valutando due variazioni di formazione per la sfida di domenica alle 18:00 al Maradona contro il Napoli. Al fianco di Torbjørn Heggem si candida Arthur Theate, che insidia le gerarchie difensive e potrebbe debuttare dal primo minuto per dare maggiore struttura fisica al reparto arretrato. In avanti si fa strada l'ipotesi di vedere Samuel Mbangula nell'undici iniziale.
L'esterno d'attacco arrivato in prestito dal Werder Brema ha mostrato una brillante condizione atletica e insidia Cambiaghi per una maglia da titolare sulla corsia offensiva. Confermata l'assenza di Riccardo Orsolini. L'esterno azzurro continua il programma di recupero differenziato puntando al rientro nel successivo impegno di campionato contro il Torino.
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