Fiorentina-Grosso, clamoroso retroscena dopo l’esonero: il club valuta azione disciplinare

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Di Marzio svela il retroscena sull’esonero di Grosso: possibile azione disciplinare della Fiorentina.

Non sarebbe ancora definitivamente chiuso il rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso. A rivelare il nuovo retroscena è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Dopo l’esonero dell’allenatore e il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli, la società starebbe infatti valutando una nuova iniziativa nei confronti dell’ex tecnico.

La Fiorentina valuta un’azione disciplinare nei confronti di Grosso

“Non si è ancora chiuso del tutto il capitolo tra la Fiorentina e Fabio Grosso. Dopo l'esonero e il ritorno in panchina di Paolo Vanoli, la società viola sta infatti valutando in queste ore di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dell'ormai ex allenatore. Alla base di questa possibile mossa da parte del club c'è un retroscena legato alle ore immediatamente precedenti all'esonero. La decisione della dirigenza di sollevare Grosso dall'incarico sarebbe maturata dopo che lo stesso allenatore avrebbe mostrato per primo forti perplessità sulla possibilità di proseguire il percorso intrapreso e, soprattutto, di riuscire a trovare le soluzioni necessarie per tirare fuori la squadra dal momento di difficoltà. Nonostante i forti dubbi manifestati, però, Grosso non ha rassegnato le dimissioni. Una presa di posizione che ha portato la società a optare per l'esonero diretto e che, adesso, spinge la Fiorentina a valutare di risolvere definitivamente questa vicenda attraverso un'azione disciplinare”.