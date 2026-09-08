Ufficiale Udinese, Piotrowski come McT si ferma per "lieve aritmia benigna": verrà operato

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Arriva una brutta notizia dal punto di vista medico per l'Udinese e per il tecnico Kosta Runjaić. Il centrocampista polacco Jakub Piotrowski dovrà fermarsi a causa di un problema di natura cardiaca riscontrato nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio. Il giocatore, che era stato sempre schierato titolare nelle prime tre giornate realizzando anche una rete, sarà costretto ai box per un periodo di stop la cui durata non è stata ancora definita ufficialmente.

A chiarire nel dettaglio il quadro clinico dell'atleta è stata la stessa società bianconera attraverso una nota ufficiale: "Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna. Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica".