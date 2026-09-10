Vicino al Napoli un anno fa, che crescita per Diouf con Chivu: andrà in nazionale

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La crescita di Andy Diouf negli ultimi mesi è stata impetuosa, guidata dall'intuizione di Cristian Chivu. Arrivato all'Inter come mezzala di inserimento, il centrocampista francese ha vissuto una vera trasformazione tattica durante il ritiro estivo. Chivu ha avuto la "pazza idea" di cucirgli addosso un nuovo ruolo come esterno/quinto a tutta fascia a destra, sfruttando la sua gamba, la sua qualità nell'uno contro uno e la sua abilità nello stretto.

Dal cambio di ruolo alla chiamata di Zidane

Dopo la partenza di Denzel Dumfries, la dirigenza nerazzurra e lo staff tecnico hanno deciso di puntare sulla conversione di Diouf anziché tornare con fretta sul mercato. I risultati gli hanno dato ragione: fin dalle prime uscite ufficiali e con la prestazione da due assist contro il Monza, il classe 2003 ha dimostrato una spiccata capacità di spinta, grande disciplina difensiva.