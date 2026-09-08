Juventus, doppia tegola: dopo Locatelli, c'è lesione per Boga
Piove sul bagnato in casa Juventus, che perde contemporaneamente Manuel Locatelli e Jeremie Boga. Le condizioni del capitano bianconero hanno reso necessario un intervento chirurgico dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato contro il Milan, mentre gli accertamenti effettuati sull’attaccante francese hanno evidenziato un problema muscolare più serio di quanto inizialmente potesse sembrare. Due assenze che costringeranno la Juventus a fare i conti con un organico ridotto nelle prossime settimane.
Juventus, il comunicato sulle condizioni di Boga
Per Jeremie Boga gli esami hanno confermato una lesione muscolare alla coscia sinistra. La Juventus ha comunicato che saranno necessari nuovi controlli tra due settimane per stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il rientro in campo. “Questa mattina Jérémie Boga è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical a seguito di un problema muscolare accusato alla coscia sinistra nella giornata di ieri. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.
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