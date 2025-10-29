Ufficiale Bologna-Torino, le formazioni: out Orsolini e Simeone, c'è Ngonge

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Dall'Ara tra Bologna e Torino, valido per la nona giornata di Serie A. Nei felsinei, Italiano lascia in panchina Orsolini e Castro: al loro posto giocano Bernardeschi e Dallinga. Sponda granata, Baroni conferma Paleari tra i pali, mentre in attacco rifiata Simeone rimpiazzato da Ngonge. Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Allenatore: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Allani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie. Allenatore: Marco Baroni.