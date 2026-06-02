Podcast Brahim Diaz e Nico Paz divisi tra Serie A e Real Madrid: il punto di Di Marzio

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"Brahim Diaz e Nico Paz, i destini incrociati di questo mercato tra Italia e Real Madrid". Comincia così il podcast di Gianluca Di Marzio per il network di Tuttomercatoweb. Il giornalisya di Sky Sport parla dei due giocatori col futuro in bilico e un mercato attorno a loro pronto ad accendersi. "Iniziamo da Brahim Diaz, abbiamo parlato già ieri sera al Calciomercato dicendo che tutti alla Juventus sono d'accordo, Brahim Diaz sarebbe il rinforzo giusto, sarebbe il giocatore ideale per migliorare la fase offensiva della Juventus, sia perché Brahim Diaz conosce benissimo il calcio italiano, ha lasciato un ottimo ricordo al Milan, Spalletti lo ha individuato proprio come rinforzo ideale per aumentare quel tasso di fantasia, di imprevedibilità, di pericolosità nell'attacco della Juventus.

La dirigenza è assolutamente d'accordo con Luciano Spalletti, chi non è d'accordo è il Real Madrid e al momento anche lo stesso giocatore che vuole rimanere a Real, non ha dato aperture concrete, non ha dato spiragli oggi per poter intervenire e per poter magari avviare una prima trattativa con il Real Madrid, lo stesso Real oggi è assolutamente concentrato sulle elezioni presidenziali, sull'arrivo di Mourinho che va ancora ufficializzato e formalizzato e quindi fanno sapere da Madrid che oggi il gradimento con Brahim Diaz è assolutamente reciproco, ma c'è anche il discorso di Nico Paz che in questa fase iniziale di calcio mercato va ad inserirsi proprio nel ragionamento, nel discorso tecnico legato a Brahim Diaz perché i due giocatori hanno caratteristiche piuttosto simili, anche se possono giocare anche insieme, Brahim Diaz è più un trequartista, Nico Paz può fare anche la mezzala offensiva ma nel calcio di Mourinho potrebbero anche alla fine contendersi il posto, Nico Paz invece rispetto a Brahim Diaz vuole l'Italia, rispetto a Brahim Diaz vuole restare al Como e vuole passare almeno un'altra stagione al Como e fare la Champions League con il Como, Mourinho fa sapere di non essere disposto a lasciarlo andare ma dall'altra parte non vuole trattenere, non l'ha mai fatto, giocatori che non si sentono parte del progetto e non vogliono rimanere a Madrid, quindi da un lato c'è il Como che punta sulla volontà di Nico Paz, sull'insistenza di Nico Paz, dall'altra c'è un Real Madrid che per adesso fa muro ma potrebbe alla fine anche aprire alla possibilità di un Nico Paz che resti a Como, certo è che se invece Nico Paz dovesse rimanere a Reale, Mourinho imporsi nell'averlo almeno a disposizione per il ritiro, a quel punto potrebbe essere proprio il destino di Brahim Diaz a prendere una forma diversa e quindi la Juventus a sperare in un suo arrivo, insomma il destino, il mercato di due giocatori di fantasia che Como e Juventus vorrebbero ancora nella prossima stagione sono legati inevitabilmente al Real e soprattutto a José Mourinho, José Mourinho che diventa a questo punto l'ago della bilancia del mercato della Juventus e del Como, in attesa che torni Mourinho ufficialmente a Madrid intanto il mercato di Brahim Diaz e di Nico Paz vive questa fase di desideri ma in questo momento anche di blocchi, di muri e di volontà da parte del Real di provare a trattenere tutti e due, ci riuscirà?".