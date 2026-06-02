Inter in ansia per Dumfries, che occasione per le big europee: ha clausola bassissima

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Dumfries può lasciare l'Inter e la Serie A per una cifra molto bassa rispetto al suo valore. E spunta Palestra per sostituirlo

Denzel Dumfries torna al centro delle attenzioni di mercato internazionale. La clausola rescissoria del laterale olandese, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe leggermente inferiore ai 25 milioni di euro, una cifra che ha già attirato l’interesse di diversi top club europei, tra cui il Real Madrid. Il club spagnolo sarebbe stato informato della situazione e avrebbe inserito il giocatore dell’Inter in una lista ristretta di profili per il ruolo di esterno destro, insieme a Pedro Porro e Iván Fresneda. La posizione dei nerazzurri, però, è chiara: non ci sono margini di trattativa, con la clausola che rappresenta un prezzo fisso.

Real Madrid, Liverpool e il piano Inter per l’eventuale sostituzione

Resta da capire se alla corsa potrà partecipare anche il Liverpool, che aveva mostrato interesse in passato anche grazie alla presenza di Arne Slot, tecnico olandese poi approdato altrove e grande estimatore di Dumfries. Sullo sfondo, intanto, l’Inter si muove per non farsi trovare impreparata in caso di addio. Tra i profili monitorati per l’eventuale sostituzione figura Marco Palestra, giovane esterno dell’Atalanta considerato uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Il club nerazzurro valuta quindi anche soluzioni interne al campionato, pronto a intervenire solo qualora la clausola del laterale olandese venisse effettivamente attivata.