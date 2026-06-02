Accostato al Napoli, Zaniolo verrà riscattato dall'Udinese. Futuro in bilico

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Zaniolo è pronto a restare in Italia. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray. In passato era stato accostato anche al Napoli

Zero dubbi in casa Udinese sul riscatto di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray: l’operazione si farà e ci sono ancora alcuni giorni utili per chiudere definitivamente l’accordo. Lo fa sapere Fabrizio Romano. La dirigenza friulana appare serena e convinta di poter portare a termine l’operazione senza particolari ostacoli, confermando la volontà di puntare sul giocatore anche per il futuro prossimo.

Zaniolo, Udinese fiducia sul riscatto

L’Udinese spera di poter trattenere dunque Zaniolo, ma la decisione finale sarà legata esclusivamente alle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane. In questo momento, infatti, il club friulano valuta con attenzione ogni possibile scenario di mercato, mantenendo aperta la possibilità di confermare il giocatore anche oltre l’attuale situazione contrattuale. Molto dipenderà dalle proposte che verranno eventualmente presentate, con la società che non ha intenzione di farsi trovare impreparata. In passato lo stesso Zaniolo era stato accostato anche al Napoli ma in quel ruolo tra Vergara, De Bruyne e Neres c'è grande abbondanza.