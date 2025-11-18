Bremer in campo proprio per Napoli-Juventus? La speranza di Spalletti

La Juventus ritrova un raggio di ottimismo sul fronte infortuni. La giornata di controlli a Lione ha segnato un punto di svolta per Gleison Bremer e il chirurgo che lo ha operato prima ai legamenti e poi al menisco, scrive La Gazzetta dello Sport, ha dato il via libera alla ripresa graduale del lavoro con il gruppo.

Il difensore brasiliano, fermo dallo scorso 27 settembre, può ora programmare il rientro in campo per l'inizio di dicembre, periodo che coincide con un trittico di impegni particolarmente delicati per i bianconeri. Spalletti, imbattuto da quando si è seduto sulla panchina della Juventus ma ancora in attesa di allenare Bremer, spera di poterlo riavere già nel match del 7 dicembre al Maradona per il big match contro il Napoli.