Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: le scelte di Pisacane e Giampaolo
Il sabato di Serie A continua con Cagliari-Cremonese, tra le due partite in programma alle 15.00. Si affrontano due squadre in piena crisi e a ridosso della zona retrocessione, che quindi non possono permettersi ulteriori distrazioni.
Pisacane sceglie il 3-5-2, che può trasformarsi in un 4-4-2 a seconda della posizione ricoperta da Palestra. In avanti, ecco il tandem composto da Borrelli ed Esposito. 4-4-2 classico da parte di Giampaolo, che opta per Okereke come partner iniziale di Bonazzoli. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Mina, Mazzitelli; Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo
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