Parma-Napoli, i Boys suonano la carica: l'iniziativa all'esterno del Tardini

vedi letture

L’obiettivo è creare un clima di entusiasmo e vicinanza alla squadra già prima del fischio d’inizio.

Nel corso della stagione i tifosi organizzati del Parma, noti come Boys, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, e lo stesso spirito accompagnerà anche la prossima sfida. Attraverso una storia pubblicata sul loro profilo Instagram, i sostenitori crociati hanno chiamato a raccolta tutti i tifosi per caricare l’ambiente in vista del match contro il Napoli. L’obiettivo è creare un clima di entusiasmo e vicinanza alla squadra già prima del fischio d’inizio.

Spinta decisiva verso la salvezza

L’appuntamento è fissato per le ore 13:00 fuori dallo Stadio Ennio Tardini, dove i Boys accoglieranno i giocatori per incitarli in vista di una partita cruciale. La sfida contro il Napoli potrebbe infatti rappresentare un momento chiave della stagione: una vittoria consentirebbe ai crociati di avvicinarsi sensibilmente alla salvezza, segnando una possibile svolta nel finale di campionato e alimentando le speranze di permanenza in Serie A.