Roma, verso il cambio di dirigenza: spunta Giuntoli. Gasp può essere lo sponsor
La situazione in casa Roma è da monitorare con grande attenzione, poiché potrebbero esserci cambiamenti importanti a livello dirigenziale. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano, l’attuale direttore sportivo Frederic Massara potrebbe essere tra i principali candidati a lasciare il proprio incarico. La società sta infatti valutando possibili alternative per rafforzare la propria struttura e avviare un nuovo corso.
Possibile svolta con Giuntoli
Tra i nomi che emergono con maggiore insistenza c’è quello di Cristiano Giuntoli, che vanta un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini. Proprio questa sintonia potrebbe facilitare un eventuale approdo nella Capitale, aprendo nuovi scenari per il futuro del club. I famiglia Friedkin stanno valutando attentamente la situazione, anche considerando che l'ex ds del Napoli è attualmente libero dopo la separazione dalla Juventus avvenuta a giugno 2025.
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