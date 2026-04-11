Tre punti pesanti per il Cagliari, Torino ormai salvo! Cremonese e Verona ko

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Vittoria importante anche per il Torino, che supera 2-1 l’Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino.

Lo scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese, disputato all’Unipol Domus, si è deciso nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e ricco di tensione. I sardi, guidati da Fabio Pisacane, hanno alzato il ritmo nella seconda frazione trovando il gol decisivo con Sebastiano Esposito, bravo a finalizzare di testa un’azione costruita dai nuovi entrati. Nonostante i tentativi finali della squadra di Marco Giampaolo, il Cagliari ha gestito il vantaggio portando a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza, mentre la Cremonese continua il suo momento negativo.

Torino decisivo, Verona nei guai

Vittoria importante anche per il Torino, che supera 2-1 l’Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata passano subito in vantaggio con Giovanni Simeone, ma vengono raggiunti dal gol di Bowie nel primo tempo. Nella ripresa, però, la maggiore determinazione della squadra allenata da Roberto D'Aversa fa la differenza: è Cesare Casadei a firmare il gol decisivo che avvicina il Torino alla salvezza. Situazione invece sempre più complicata per il Verona di Sammarco, bloccato nelle zone basse della classifica e in piena lotta per non retrocedere.