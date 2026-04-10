Malen si porta a casa il pallone, la Roma i tre punti: tris al Pisa e -1 dal 4° posto

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Il Pisa appare sempre più vicino alla retrocessione, incapace di reagire e aggrappato ormai solo alla matematica.

La Roma torna a sorridere con una vittoria netta contro il Pisa, rilanciando con forza la corsa a un posto in Champions League. Protagonista assoluto della serata è Donyell Malen, autore di una straordinaria tripletta che conferma il suo impatto devastante da quando è arrivato a gennaio: 10 gol in 12 partite. Il match si mette subito in discesa, con il primo gol dopo appena tre minuti grazie alla velocità e precisione dell’olandese. La Roma domina il gioco, sfiora il raddoppio con Lorenzo Pellegrini e poi trova il secondo gol ancora con Malen, approfittando di un errore difensivo avversario.

Malen trascina la Roma verso la Champions

Nella ripresa i giallorossi chiudono definitivamente i conti: assist filtrante di Matías Soulé e terza rete personale di Malen, che firma così la sua prima tripletta in Serie A. Da segnalare anche l’infortunio di Pellegrini, costretto a uscire prima dell’intervallo e sostituito da Stephan El Shaarawy. Dopo un periodo complicato, la Roma ritrova dunque i tre punti e si porta a una sola lunghezza dalla zona Champions, mentre il Pisa appare sempre più vicino alla retrocessione, incapace di reagire e aggrappato ormai solo alla matematica.