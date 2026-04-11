Conte al Napoli o in Nazionale? La decisione dopo il colloquio con ADL

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Lungo editoriale del direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini dedicato al futuro della panchina del Napoli: dalla decisione di Antonio Conte ad eventuali sostituti, con un occhio al calciomercato.

Il nome di Antonio Conte tornerà al centro del dibattito calcistico con l'arrivo dell'estate. Il tecnico azzurro, dopo la conferenza post-Milan, ha aperto pubblicamente alla possibilità di guidare la Nazionale, aggiungendo incertezza a un futuro ancora tutto da scrivere. La decisione finale verrà presa a fine stagione nel corso di un incontro diretto con Aurelio De Laurentiis, e dipenderà in misura determinante da un'eventuale chiamata del nuovo presidente federale. In assenza di tale scenario, sarà la qualità del rapporto con il patron partenopeo a fare la differenza: se l'intesa sulla costruzione della squadra sarà solida come quella dell'anno trascorso insieme, il rinnovo contrattuale fino al 2028 appare uno sbocco più che probabile.

Addio Conte al Napoli, chi sono i candidati: da Vincenzo Italiano a Maresca

L'ipotesi di una separazione tra Conte e il Napoli rimane concreta e va monitorata con attenzione. Qualora si concretizzasse, De Laurentiis avrebbe già alcune idee chiare su chi sedersi in panchina. Il profilo più caldo è quello di Vincenzo Italiano, che nella scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore alla guida del Bologna, coronando il lavoro con la vittoria della Coppa Italia. Per ora è poco più di un pensiero, anche perché l'allenatore rossoblù è legato ai felsinei da un contratto fino al 2028. Nell'orbita azzurra compare anche il nome di Maresca, ma su di lui la concorrenza di mercato è molto agguerrita, rendendo il percorso decisamente più complesso

Calciomercato Napoli: De Bruyne confermato, obiettivo Rios e riscatto Alisson Santos

Indipendentemente da chi siederà in panchina, il Napoli ha già delineato le prime mosse di mercato. Kevin De Bruyne resterà in maglia azzurra: l'intenzione è quella di puntare ancora sul belga, nonostante i lunghi mesi di stop causati da un serio infortunio muscolare. Per affiancargli un altro elemento di primo piano in mediana, il direttore sportivo Manna ha puntato i riflettori su Rios, centrocampista che il Benfica ha acquisito dal Palmeiras la scorsa stagione. Intanto Alisson Santos ha ormai convinto tutti in casa Napoli: verrà esercitata l'opzione di acquisto dalla Sporting Lisbona per una cifra di 15 milioni di euro.