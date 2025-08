Caso Lookman, durissimo striscione degli ultrà: "Procuratori indegni e giocatori ingrati!"

I tifosi dell'Atalanta prendono una durissima posizione sul caso Lookman. Senza troppi giri di parole o peli sulla lingua i tifosi orobici hanno rivolto un messaggio all'attaccante nigeriano. Questa mattina, come riporta Tuttoatalanta.com, davanti al centro sportivo di Zingonia, è apparso uno striscione firmato "Forever Atalanta until the end": parole dure, chiare e inequivocabili.

Lo striscione non cita direttamente Lookman, ma è fin troppo chiaro a chi sia rivolto: "Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato". Un attacco frontale che evidenzia l'esasperazione dei sostenitori nerazzurri davanti all'atteggiamento del giocatore nigeriano, determinato ad abbandonare Bergamo e trasferirsi all'Inter.