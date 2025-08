Caso Lookman, è sparito! L'Atalanta pensa a una multa come provvedimento

Ademola Lookman è sparito. Non si è presentato all'allenamento dell'Atalanta e non ci sono notizie di sé da tempo. La Dea pensa anche a una multa mentre l'Inter vuole rilanciare a 45 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Un vero e proprio caso di mercato quello relativo al nigeriano che vuole lasciare Bergamo e si sta imputando pur di essere ceduto. Lookman è stato accostato e continua a essere accostato anche al Napoli. Di sicuro, i nerazzurri di Inzaghi sono in pole e premono per il suo arrivo.